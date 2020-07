Motori, Matteo Greco in vista del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint: "Non vedo l'ora di iniziare questa nuova sfida"

Si avvicina l'inizio del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint 2020 il cui primo round si svolgerà sul Misano World Circuit dal 31 luglio al 2 agosto.

Il pilota albese Matteo Greco ha effettuato la seconda sessione di test pre stagionali sul Circuito del Mugello ricavando buone sensazioni al volante della Ferrari 488 Challenge preparata da Easy Race.

Greco affronterà con Riccardo Chiesa l’avvincente serie Sprint del tricolore GT in categoria GT Cup.

Matteo Greco: “Rispetto a Misano, mi sono reso conto davvero della velocità che si raggiunge con questa vettura non solo in rettilineo, ma anche in curva. È una sensazione davvero appagante, anche se trovarne il limite non è immediato. Occorre uno stile di guida molto diverso rispetto alle vetture TCR, la spinta del motore è notevole, ma sono molto soddisfatto di questa due giorni e non vedo l’ora di iniziare questa nuova sfida. Con tutti i ragazzi di Easy Race mi sono subito trovato molto bene; anche con Riccardo Chiesa, che ho conosciuto quest’inverno per la prima volta, ho avuto un buon feeling fin dai primi momenti nel box e questo non fa che accrescere la mia motivazione in vista della prima gara”.

Campionato Italiano GT Sprint 2020 | Calendario

31 luglio – 2 agosto | Misano

2 ottobre – 4 ottobre | Mugello

16 ottobre – 18 ottobre | Monza

4 dicembre – 6 dicembre | Vallelunga