Savigliano, la replica di Ambroggio a Racca: “La maggioranza è unita e coesa” (VIDEO)

“Non è possibile che una normale dialettica sia subito contrabbandata come spaccatura, la maggioranza è coesa e unita, siamo compatti nel portare a termine il nostro mandato” con queste parole il sindaco Giulio Ambroggio replica al consigliere di minoranza Marco Racca (Lega) che la settimana scorsa durante un’intervista ha evidenziato le divisioni tra la maggioranza e la mancanza di un progetto per la città, insieme alla preoccupazione per il nuovo allestimento delle tende per i lavoratori stagionali a borgo Marene.

“Sugli stagionali quando ho dato la notizia durante il Consiglio comunale nessuno ha avuto niente da ridire - ribadisce Ambroggio - non capisco il consigliere Racca cosa voglia!”.

Qualcuno per teme che i costi per la gestione e l’allestimento delle sistemazioni per i lavoratori possa ricadere sulle spalle della città. Ambroggio fuga subito ogni dubbio: “Lo Stato ha manto 100 mila euro alla Prefettura per le strutture, sono soldi che ci verranno totalmente rimborsati. Per invece la gestione degli stagionali faremo riferimento ia fondi Fami, gestiti dalla regione tramite il comune di Saluzzo che è capofila, quindi i cittadini possono stare tranquilli”.

Tornando alla città, dopo la prima fase di demolizione della tettoia in piazza Cavour, tra i progetti che questa Amministrazione vorrebbe portare avanti c’è sicuramente la fase due di pavimentazione e di allestimento bagni nella stessa piazza e la realizzazione del riscaldamento sotto l’ala in modo da portene usufruire.