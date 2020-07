Alba, arriva al diploma dopo l’ultimo anno in apprendistato alla Sebaste

Da pochi giorni nelle scuole superiori del territorio si sono conclusi gli esami di Maturità. All’Istituto Professionale "Cillario Ferrero" di Alba, Neive e Cortemilia alcuni studenti dell’ultimo anno sono arrivati all’esame dopo aver scelto una modalità formativa alternativa rispetto alla sola partecipazione alle lezioni.



Sono infatti ben 8 gli alunni che hanno preferito frequentare il quinto anno aderendo all’Apprendistato per il Conseguimento del Diploma, progetto formativo patrocinato dalla Regione Piemonte.



In pratica, lo studente in procinto di frequentare gli ultimi due anni di scuola superiore, previo accordo siglato con la scuola, viene assunto, da un’azienda, in contratto di apprendistato, acquisendo così un compenso e una formazione sul campo.



Continuerà, grazie a un’opportuna e preordinata distribuzione delle ore giornaliere, la propria formazione, sia a scuola che in azienda, giungendo all’Esame di Stato, con ottimo bagaglio, oltre che teorico, anche pratico.



Un esempio tra i tanti potrebbe essere quello di Federico Speziale, studente della classe 5ª, al corso serale "Servizi Commerciali e Turistici", che ha conseguito il diploma (con un ottimo 99 centesimi) dopo aver svolto il suo apprendistato presso gli uffici commerciali della “Golosità dal 1885 Srl”, facente parte del Gruppo Sebaste.



E’ con lui che abbiamo voluto fare alcune riflessioni sull’esperienza.



Quali sono state le difficoltà che hai incontrato nel tuo percorso di apprendistato?

"Le maggiori difficoltà fanno senz’altro riferimento al periodo di alta stagione dell’attività dell’azienda in cui ho dovuto impegnarmi molto nel lavoro. Tra l’altro, questo momento, coincideva con il mio periodo di primo ingresso negli uffici e tutto era nuovo per me. Nel periodo successivo, pur continuando a lavorare, ho potuto dedicarmi maggiormente allo studio, con tutta la necessaria serenità.

Questa diversa scansione degli impegni era, comunque, stata concordata tra scuola ed azienda secondo standard progettuali ben precisi e collaudati stabiliti con apposite direttive dalla Regione Piemonte circa il cosiddetto Apprendistato Duale".



Qual è il valore aggiunto di tale esperienza?

"Consiste sicuramente nell’aver avuto la possibilità di conseguire una preparazione non solo teorica ma anche pratica. Inoltre, devo dire che, in azienda, sono stato molto seguito dalla mia tutor aziendale Mara Cavallero. Ho, così, imparato ad utilizzare i corretti approcci comunicativi, soprattutto nei confronti della clientela. Ho compreso quali siano le concrete problematiche di marketing di un’azienda e le difficoltà di muoversi in un mercato estero sempre in evoluzione.

Ho capito - aspetto fondamentale - che è molto importante saper lavorare in gruppo. Sono certo che questi insegnamenti pratici costituiscano, un ottimo bagaglio di competenze spendibile a livello di curriculum lavorativo".



Ti sentiresti di consigliare questa tua esperienza agli alunni degli ultimi anni delle scuola superiori?

"Mi sento, soggettivamente, di consigliare questa esperienza, per l’arricchimento che ha generato anche se devo dire che non è stato facile conciliare lavoro e studio… occorre sicuramente molto impegno".



Quali sono le prospettive per il futuro?

"Dal settembre prossimo l’azienda mi ha offerto di continuare il rapporto a tempo determinato, e per il futuro sto valutando anche l’Università nel campo delle Lingue o dell’Economia. A questo punto non ci resta che augurare a Federico un 'in bocca al lupo' per il suo avvenire".