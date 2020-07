Un'estate creativa a Costigliole Saluzzo: attività gratuite per bambini con la Fabbrica dei Suoni

In questa estate inedita che lentamente si sta riappropriando di occasioni di socialità, il Comune di Costigliole Saluzzo, in sinergia con la Cooperativa La Fabbrica dei Suoni (tramite ilsostegno della Fondazione CRC), propone ai più piccoli la possibilità di vivere, dal 13 luglio al 4 settembre 2020, numerose proposte gratuite, rivolte a tre target differenti (3/5 anni –6/8 anni –9/11 anni) e a servizio delle famiglie, nella splendida cornice di Palazzo Sarriod de La Tour.

Giochi; attività musicali, creative e grafico-pittoriche; attività motorie; ascolto, invenzione e interpretazione: un format innovativo per tornare ad assaporare momenti di svago, un contenitore protetto ma vivace per ritrovare figure adulte di riferimento esterne alla famiglia, superare la paura dell'altro, riscoprire la fiducia nel prossimo e nel futuro!

Attraverso la creazione di contenuti educativi e ludici adeguati ai giovani fruitori e di esperienze strutturate, le attività previste dagli operatori della Cooperativa vogliono essere un'opportunità per tornare a socializzare, a condividere e a stare insieme dopo mesi di distanziamento sociale, per trascorrere un tempo libero di qualità, all’insegna della creatività e del ben-essere dei bambini (e indirettamente anche delle loro famiglie). Verranno proposti 24 appuntamenti durante i quali gli operatori de La Fabbrica dei Suoni, nel rispetto delle normative anti Covid vigenti, coinvolgeranno bambini e ragazzi per ritornare a divertirsi insieme.

Le proposte saranno distribuite su 3 giorni settimanali per 8 settimane, e diversificate in base ai tre target differenti: il lunedì sarà dedicato ai bambini dai 3 ai 5 anni, il giovedì alla fascia 6/8 anni e il venerdì a quella 9/11 anni, sempre in orario 16:30 -18:30.

Le attività si svolgeranno principalmente all'aperto nella cornice verdeggiante del Giardino degli Alteni, con l'alternativa dei locali al chiuso in caso di maltempo. Informazioni utili:

Prenotazione consigliata / Partecipazione gratuita, fino a esaurimento posti (nel rispetto delle normative sanitarie vigenti).

Ingresso sul retro di Palazzo La Tour (da Piazza Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa).

Attività condotte nel rispetto delle norme anti Covid, con operazioni di triage svolte dagli operatori de La Fabbrica dei Suoni.

Uso della mascherina secondo le indicazioni sanitarie in vigore.Per ulteriori dettagli consultare il sito www.lafabbricadeisuoni.it o contattare la Segreteria: La Fabbrica dei Suoni S.C.S. tel. 0175 567840 INT. 4 (lunedì-venerdì dalle ore 10:00 alle 12:00) info@lafabbricadeisuoni.it -www.lafabbricadeisuoni.it