Cuneo: gli atleti Amico Sport pronti a ritirare le medaglie degli Smart Games 2020

Partiti ufficialmente domenica 10 maggio, seppur con finalità diverse, questo evento ha sostituito i Giochi Nazionali Estivi di Varese, previsti per giugno e annullati per la terribile emergenza sanitaria, ma non ne ha cambiato la loro filosofia: nessuno resti escluso. “Ovunque noi giochiamo”, salotto, bagno, giardino, corridoio, garage, non importa perché dal 10 al 31 maggio le case degli atleti Special Olympics di tutta Italia sono diventati dei veri e propri luoghi di pratica sportiva; telecronisti, registi e allenatori per l’occasione, sono state le mamme, i papà, i nonni, che hanno guidato a suon di incitamenti e misurazioni le varie prove di questi atleti speciali.