Tra i residenti di Alba ancora tre persone con tampone positivo

“Nella nostra città la situazione è incoraggiante, i numeri sono esigui e le persone positive sono soprattutto quelle sottoposte a tamponi di controllo per verificare la guarigione. Il monitoraggio dei dati sul territorio comunale rimane comunque costante così come il confronto con l’Asl Cn2 per avere sempre un quadro aggiornato”.



Così il sindaco Carlo Bo nell’ormai consueto aggiornamento sulla situazione dei contagi sul territorio albese, dove i residenti attualmente positivi al Coronavirus si sono ridotti a 3 (erano risaliti a cinque martedì), a fronte di 83 guariti e di 12 decessi.