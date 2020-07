Sulla statale 231 a Monticello d'Alba lavori di ripristino della pavimentazione

Avanza il ripristino della pavimentazione avviato da Anas a fine maggio sulle strade statali nell’ambito della provincia di Cuneo.

Nella notte di oggi, venerdì 10 luglio, Anas ha previsto l’esecuzione dei ripristini lungo la statale 231 “di Santa Vittoria” all’altezza di località Statale, nel comune di Monticello d’Alba. Per consentire l’esecuzione dell’intervento in piena sicurezza, riducendo al contempo i disagi per il traffico locale, sarà attivo il senso unico alternato nella sola fascia oraria notturna 20:00 – 6:00. Questa notte di lavoro, prevista inizialmente nella prima settimana di luglio, è stata riprogrammata a causa del maltempo.