Volley maschile A2: il Vbc Synergy Mondovì completa il roster con i giovani Fenoglio e Camperi

Due promozioni in prima squadra di altrettanti giovani promettenti completa il roster del Vbc Synergy Mondovì per la stagione 2020-21.

La società monregalese ha deciso di puntare sul libero Mattia Fenoglio e sullo schiacciatore Filippo Camperi.

Fenoglio, classe 2000, avrà la maglia il secondo libero: "Non mi aspettavo la chiamata, ad anticiparmi la possibilità è stato il responsabile del settore giovanile Brunello Prette, poi ho sentito il tecnico Mario Barbiero che mi ha spiegato cosa si aspetta da me in palestra. Ci ho pensato un po’ per capire come conciliare i miei impegni di studio, poi ho accettato perché so che è un treno che non passerà più.”Pok” (Pochini, ndr) l’ho visto solo dagli spalti nelle partite casalinghe, “Danette”(Garelli, ndr) invece lo conosco bene: spero di riuscire ad imitare cosa ha fatto lui, sarebbe già tanta roba".

Il più giovane in rosa sarà Filippo Camperi, classe 2003: "Sono molto contento, quando il direttore sportivo Andrea Fia mi ha detto che sarei stato aggregato alla prima squadra ero molto felice. L’anno scorso è stata una stagione turbolenta ma si è conclusa molto bene, ripartiremo da lì. Sono contento di tornare in banda, mi aspetto di migliorare ancora grazie ai consigli di Mario Barbiero, darò tutto me stesso per godermi appieno questa esperienza".