Debutto con i Lou Tapage per l'Arena Cuneo Live Festival: "Siamo qui, dal vivo. Un mese e mezzo fa non ci avremmo creduto" (GALLERY)

L'Arena Live Festival di Cuneo ha debuttato ieri sera 9 luglio con il concerto dei Lou Tapage. E' stato il primo degli oltre 30 appuntamenti in programma nell'ambito di una ricca programmazione estiva, che si svolgerà nel rispetto di tutte le misure di sicurezza - distanziamento e obbligo di mascherina per tutta la durata degli spettacoli, anche se all'aperto - nel piazzale del Pala UbiBanca Cuneo: più di 800 posti a sedere all'Arena che il Comune di Cuneo, l'Associazione Turistica Promocuneo e l’Associazione Culturale L’Argonauta hanno ideato per ospitare gli spettacoli del calendario estivo di Cuneo, che terminerà il 12 settembre.

L'assessore alla Cultura Cristina Clerico ha sottolineato le difficoltà organizzative di un evento che ha coinvolto varie associazioni cittadine, in un grande lavoro di squadra. "Siamo qui, dal vivo, per ripartire, ma in maniera diversa, perché non possiamo dimenticare quello che è successo. Un mese e mezzo fa, anche solo ad immaginarlo, tutto questo sembrava impossibile", ha detto dal palco.

Vera Anfossi, presidente di Promocuneo, che ha coordinato i lavori delle varie anime che hanno lavorato per strutturare il progetto, ha ringraziato il pubblico, riassunto il programma del Festival e chiesto al pubblico di rispettare le regole.

Il concerto dei Lou Tapage, band cuneese cheunisce folk e rock, aveva un costo simbolico di 1 euro. L'intero incasso della serata verrà devoluto per contrastare l'emergenza CoVid19 e raddoppiato dallaFondazione CRC.

Nel mese di luglio si esibiranno, tra gli altri, Tosca, | musici di Guccini, Alessio Boni e Omar Pedrini per l'ambito concertistico, Michela Murgia, Angela Finocchiaro e Andrea Pennacchi per il mondo teatrale, senza dimenticare le rappresentazioni del Rigoletto e di Madama Butterfly e l'appuntamento con il comico Natalino Balasso.

Tutti gli appuntamenti e le informazioni sugli spettacoli sono consultabili sul sito www.promocuneo.it, dove possono essere acquistati i biglietti per tutti gli spettacoli. Possono essere acquistati anche sul sito del Comune di Cuneo e su www.ticket.it

Arena Live Festival 2020

- Elenco Appuntamenti

Venerdì 10 Luglio - Ore 21.30

Concerto de LE TRE SOPRANO

Sabato 11 Luglio - Ore 21.30

‘66-’67 - ALESSIO BONI E OMAR PEDRINI

Giovedì 16 Luglio - Ore 21.30

LA STRADA CHE VA IN CITTÀ

con Valentina Cervi

Venerdì 17 Luglio - Ore 21.30

Concerto de | MUSICI DI GUCCINI

Sabato 18 Luglio - Ore 21.30

JAZZ, CHIHUAHUA ED ALTRE STORIE

di e con Riccardo Forte, attore, e Diego Borotti, saxofoni

Domenica 19 Luglio - Ore 21.30

Spettacolo musicale ” FIGURINI” della BANDAKADABRA

Martedì 21 Luglio

Reading di LAURA MORANTE - BRIVIDI IMMORALI

Mercoledì 22 Luglio - Ore 21.30

Spettacolo POJANA E I SUOI FRATELLI

di e con Andrea Pennacchi

Giovedì 23 Luglio - Ore 21.30

Spettacolo teatrale BESTIA CHE SEI

di Stefano Benni con Angela Finocchiaro e Daniele Trambusti

Venerdì 24 Luglio - Ore 21.30

ISTRUZIONI PER DIVENTARE FASCISTI

di e con Michela Murgia

Sabato 25 Luglio - Ore 21.30

Spettacolo musicale BREAK FREE - Queen Tribute Show

Lunedì 27 Luglio - Ore 21.30

Spettacolo teatrale IN NOME DEL PADRE

di e con Mario Perrotta

Martedì 28 Luglio - Ore 21.30

Spettacolo comico “Velodimaya” di NATALINO BALASSO

Giovedì 30 Luglio - Ore 21.30

Spettacolo teatrale UN’ORA DI NIENTE

di e con Paolo Faroni

Venerdì 31 Luglio - Ore 21.30

Spettacolo teatrale DA GADAN! de I TRELILU

Sabato 1 Agosto - Ore 21.30

Concerto dei LOU DALFIN

Lunedì 3 Agosto - Ore 21.30

RIGOLETTO di G. Verdi

con l'Orchestra Filarmonica del Piemonte

Martedì 4 Agosto - Ore 21.30

TOSCA - Il suono della voce

Proiezione di documentario e mini concerto

Giovedì 6 Agosto - Ore 21.30

Spettacolo BROADWAY CELEBRATION

Venerdì 7 Agosto - Ore 21.30

Spettacolo musicale PINK SONIC - European Pink Floyd Experience

Sabato 8 Agosto - Ore 21.30

Spettacolo comico Crostatina Stand Up - ANTONIO ORNANO

Venerdì 14 Agosto - Ore 21.30

Spettacolo teatrale L'ORA CANONICA

Martedì 18 Agosto - Ore 21.30

Concerto dei BEAT CIRCUS

Giovedi 20 Agosto - Ore 21.30

MADAMA BUTTERFLY

Martedi 25 Agosto - Ore 21.30

THAT'S AMORE

Sabato 29 Agosto - Ore 21.30

Concerto dei MARLENE KUNTZ

Domenica 30 Agosto - Ore 21.30

Spettacolo musicale VINTAGE MACHINE - | successi della musica pop e

rock in versione vintage

Lunedì 31 Agosto - Ore 21.30

Spettacolo comico #MaTuSeiFelice? con CLAUDIO BISIO

Venerdi 11 Settembre - Ore 21.30

Concerto dei LOU SERIOL

Sabato 12 Settembre - Ore 21.30

Gran finale con il Sorriso!