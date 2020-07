Il mondo (non solo della musica e del cinema) piange Ennio Morricone

La pellicola racconta le gesta del pistolero solitario Joe, che si trova invischiato – non senza colpe e interessi personali – nella sanguinosa faida tra le due famiglie più potenti della cittadina di San Miguel, i Rojo e i Baxter. Realizzando un pericolo doppio gioco, riuscirà a salvarsi la pelle e a eliminare una volta e per tutte il malvagio Ramòn Rojo.

Ennio Morricone è morto. Una notizia che, credo, abbia rattristato chiunque in tutto il mondo: a piangerlo non c’è solo un paese intero – il nostro - , che di eroi e di figure da consegnare alla storia è sempre (troppo) alla strenua ricerca, ma ogni singolo settore artistico dello scibile umano.

Tra tutti quelli che hanno voluto ricordarlo, cercherò di essere il più sincero possibile: data la mia scarsa conoscenza e comprensione del mondo della musica, lo conosco meno di quanto vorrei. Ma essendo – almeno per il pubblico “generalista” - la figura di Morricone particolarmente legata al panorama cinematografico, lo conosco ovviamente più di quanto meriterei (per mia fortuna). Soprattutto, però, trovo commovente il fatto che chi di musica ci vive a livello internazionale l’abbia sempre e unanimamente considerato un maestro inarrivabile: emblematico, in questo senso, il fatto che The Edge degli U2 e l’intero gruppo dei Metallica – non proprio espressione dello stesso genere musicale – siano uniti dalla loro grande passione per lui.