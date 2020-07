Anche il primo ministro monegasco al taglio del nastro dell’Alta via del Sale, la strada della ripartenza turistica cuneese (VIDEO)

Anche il primo ministro del Principato di Monaco, Serge Telle, presente oggi, sabato 11 luglio alla partenza della via del Sale per l’inaugurazione a cui hanno partecipato molte istituzioni del territorio cuneese, ma anche d’oltralpe.



Promosso negli ultimi anni dall’Atl del Cuneese, l’Alta Via del Sale è una delle più particolari e apprezzate strade bianche d’Europa.



Una riapertura estiva che si preannuncia ricca di novità con la gestione del Consorzio degli operatori turistici della provincia di Cuneo Conitours dei passaggi sulla strada bianca Limone-Monesi attraverso un rinnovato portale www.altaviadelsale.com dedicato non solo alla prenotazione degli ingressi sull’Alta Via del Sale per i mezzi motorizzati, ma anche alla prenotazione online di numerosi servizi collaterali: dal pernottamento ai servizi di ristorazione, sino agli accompagnamenti con guide naturalistiche e accompagnatori cicloturistici.



Il sistema Alta Via del Sale si connette al progetto ligure della Ciclabile Mare creando una grande via ciclabile interconnessa tra Alpi e mare, una strada bianca che dai verdi monti a 2200 metri si tuffa nell’azzurro mare della riviera ligure di Ponente, generando un’opportunità turistica unica al mondo.

Nel video le interviste alle istituzioni preenti. Le immagini sull'Alta Via del Sale sono state registrate nel luglio del 2019.