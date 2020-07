Atti vandalici nella notte al Belvedere di Verduno: il sindaco Giovannini ha presentato denuncia

Il sindaco di Verduno Marta Giovannini questa mattina, dopo diversi episodi verificatisi in passato, ha presentato un esposto ai carabinieri di La Morra per abbandono di rifiuti nei terreni nelle vicinanze delle zone conosciute come La Cascata e la spiaggia dei Cristalli.

Sempre oggi, è stata presentata denuncia anche per atti vandalici compiuti, la scorsa notte, sul Belvedere.

"Ringrazio le forze dell'ordine per la disponibilità. Chi viene a Verduno è il benvenuto ma deve sapere che esistono delle regole - peraltro minime - di civile convivenza che vanno rispettate. Per l'inciviltà di alcuni siamo stati costretti a ricorrere alla forza pubblica in modo che i colpevoli possano essere individuati e puniti. Il danno che creano è soprattutto nei confronti dei cittadini onesti e rispettosi", ha commentato il primo cittadino.