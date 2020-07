Confronto tra i commercianti albesi e l'assessore Bolla per rilanciare il turismo in città con eventi e manifestazioni

Con la ripresa degli incontri in presenza e in vista della stagione estiva, quest’anno più che mai importante per la ripresa del flusso commerciale e turistico del nostro territorio, si è svolto presso la sala Unesco dell’A.C.A. il primo appuntamento programmatico tra il Comitato “Alba Sotto le Torri – Commercianti del Centro Storico” e il neo assessore al Turismo, Emanuele Bolla.

L’incontro è stato occasione importante per conoscere le linee guida e le iniziative che l’Amministrazione intende assumere in questa fase di ripartenza, in un settore che ha un ruolo determinante e da sempre rappresenta uno degli elementi essenziali a traino dell’economia del territorio. Molte le idee in fase di programmazione per una fine estate ed un autunno che si presentano con buone potenzialità di crescita per un costante ritorno alla normalità.

In programma alcuni eventi importanti già nel mese di agosto, il cui calendario va via via definendosi e che nei prossimi giorni vedranno l’ufficialità. Da parte dei commercianti, guidati dalla presidente del Centro Storico Micaela Delsanto affiancata dal responsabile Area Marketing del territorio dell’A.C.A. Marco Scuderi, è stata sottolineata l’importanza di organizzare eventi di alto livello.

Manifestazioni ed appuntamenti ad Alba possono e devono veicolare un pubblico di qualità che, nel frequentare il centro storico cittadino, percepisca la piacevolezza di trovarsi in un luogo dal fascino unico, incentivando una promozione diretta ed efficace verso turisti locali ed internazionali.

Gli intervenuti, inoltre, hanno richiamato l’attenzione dell’Amministrazione sull’importanza di presentare ai turisti una città pulita, ordinata, piacevole ed accattivante.

"Ringraziamo l’Assessore per aver accolto le richieste della categoria in questo momento non facile - hanno dichiarato il direttore dell’A.C.A. Fabrizio Pace e il responsabile Area Marketing del territorio Marco Scuderi -. Le attività commerciali e turistiche di Alba stanno affrontando una delle più gravi crisi della loro storia, ma sapranno superarla come sempre con grande caparbietà. Dall’Amministrazione serve un aiuto concreto nel mettere a disposizione delle attività una città che sia vero fulcro turistico e attrattivo del territorio".

Micaela Delsanto, presidente di “Alba Sotto le Torri – Commercianti del Centro Storico” aderente all’Associazione Commercianti Albesi, ha ringraziato l’assessore Bolla per la disponibilità dimostrata. "Abbiamo intrapreso un percorso costruttivo e confidiamo possa condurre a una proficua collaborazione per il bene delle attività. Ancora una volta abbiamo esposto all’Amministrazione le aspettative di chi opera ogni giorno con tanto impegno economico, professionale e personale. Pur nelle avversità di questo periodo complicato, Alba può e deve essere punto di riferimento per i turisti".

"Sono contento di aver avviato una collaborazione che sono certo sarà importante e produttiva - ha dichiarato l’assessore al Turismo della Città di Alba, Emanuele Bolla – e ringrazio l’Associazione Commercianti Albesi e i commercianti del Centro Storico per la disponibilità dimostrata. Metto a disposizione il mio entusiasmo per operare nel miglior modo possibile in questo momento difficile. Stiamo lavorando ad alcuni eventi importanti ad agosto, il cui programma si sta concretizzando e a breve verranno ufficializzati".