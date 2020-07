Officina delle idee: sbloccare il premio economico per gli operatori sanitari che hanno affrontato l’emergenza del Covid 19 in Piemonte

Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta inviata ieri ( venerdì 10 luglio) dall’associazione "Officina delle Idee per il futuro dell’ospedale civile di Saluzzo" presieduta da Giovanni Damiano, agli Onorevoli Deputati e Senatori: Ciaburro, Costa, Dadone, Gastaldi, Gribaudo, Bergesio, Taricco, Perosino, per lo sblocco della premialità economica a chi stato impegnato nella pandemia Covid in ospedale in Piemonte.

Gentilissimi Rappresentanti parlamentari della Provincia di Cuneo.

Condividendo i contenuti del documento dello scorso 8 luglio in cui le sigle sindacali FP CGIL, CISL FP e UIL FPL chiedevano un intervento dei Ministri Speranza e Boccia in merito ad un’ interpretazione della norma contenuta nella legge n.12 Regione Piemonte pubblicata sul BUR n. 20 del 15.05.2020 recante “Primi interventi di sostegno per contrastare l’emergenza del Covid 19” a cui si fa integralmente rimando sollecitiamo un Vostro interessamento urgente al fine di sbloccare la situazione relativa al riconoscimento delle indennità e dei trattamenti economici degli Operatori sanitari che hanno affrontato l’emergenza del Covid 19 nella nostra Regione.

La scrivente Associazione si è prodigata nel sostegno agli Ospedali locali (in particolare quello Covid 19 di Saluzzo) e ai Distretti nella contingenza pandemica, toccando quindi con mano una situazione grave che è stata arginata solo grazie all’impegno e alla dedizione del Personale (Medici, Infermieri, Oss e Personale di supporto) che non può oggi essere dimenticato.

In attesa di un riscontro da parte Vostra, porgiamo distinti saluti.

il Presidente Giovanni Damiano