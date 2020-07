Passeggiata per la vita, annunciata l’edizione speciale 2020: distanti ma vicini!

Ciao amici,

anche quest’anno, a settembre, torna la “Passeggiata per la Vita”.

Questa manifestazione, nata per ricordare due nostri giovani, Anna e Paolo e tutti gli altri amici giovani che ci hanno lasciato prematuramente, per un tragico destino, non si ferma di fronte all’emergenza coronavirus e alle numerose incertezze circa l’evolversi della situazione nei prossimi mesi.

A causa dell’ emergenza sanitaria covid-19 e delle relative restrizioni tese al contenimento della pandemia in atto, non è consentito al momento lo svolgimento della manifestazione secondo il modello standard.

L’edizione 2020 (la 5^ Passeggiata per la Vita) per ora, non potrà svolgersi come di consueto, però nonostante le limitazioni in vigore, abbiamo deciso di attuarla evitando assembramenti ma restando ugualmente uniti, continuando a sostenere A.I.L. sezione di Cuneo, le sue tre case, il reparto di ematologia, il Fiore della Vita di Savigliano, #casaAnna e il reparto di pediatria oncologica dell’Ospedale SS. Annunziata di Savigliano.

Distanti ma vicini: la manifestazione si svolgerà nell’intero fine settimana (dal venerdì alla domenica) per dare a tutti la possibilità di partecipare: come di consueto dal 1° settembre troverete i pettorali presso i vari punti vendita distribuiti sul territorio: al momento dell’acquisto del pettorale vi verrà consegnato un gadget a ricordo di questa edizione speciale; chi acquisterà anche il pettorale per il suo amico a quattro zampe riceverà anche un gadget per lui.

A tutti Voi volontari, sostenitori e amici con la A maiuscola della “Passeggiata per la Vita”, grazie per quanto avete fatto nelle scorse edizioni; non rilassatevi; sicuramente avremo sempre bisogno di voi.

L’appuntamento è per i giorni 25 – 26 – 27 settembre c.a.: ognuno, indossato il gadget ed il pettorale, è invitato ad effettuare la passeggiata dove vuole, vicino a casa, in montagna, al mare, al lago, ecc., scattarsi una foto ed inviarcela tramite la nostra pagina Facebook, creando così un lungo serpentone colorato, come negli anni scorsi.

Sarà un modo diverso per sentirci vicini anche se lontani, e solidali verso i nostri amici che stanno attraversamento un momento molto particolare e difficile della loro vita, dovuto alla malattia, e reso ancora più complesso dalla pandemia in corso.

Abbiamo optato per questa soluzione, con dispiacere per non poter ritrovarci tutti in piazza, ma allo stesso tempo con responsabilità e ponderazione, vista l’emergenza, certi che nonostante questo periodo reso più triste e difficoltoso anche sul piano economico, questa ricorrenza sarà un momento di allegria e gioia per tanti, e porterà un poco di luce in questo periodo buio.

Tutti insieme, con poco possiamo fare molto. Vi aspettiamo numerosi come sempre.

I nostri ragazzi sorrideranno e apprezzeranno quanto riusciremo a fare con l’aiuto di tutti Voi: DISTANTI MA VICINI…… Famiglie RUBINO e BRIGNONE.