Ripristinato il guado sul Gesso: da oggi torna a collegare Cuneo a Mellana di Boves

Sono terminati i lavori di ripristino della pedancola sul torrente Gesso: da oggi è di nuovo percorribile il "guado" che collega Mellana di Boves e Cuneo.

Percorribile a piedi e in bicicletta, resterà aperto per tutto il periodo estivo, fino alle piene autunnali, quando probabilmente l'acqua se ne porterà via qualche pezzo, rendendolo inutilizzabile.

In attesa che i vari progetti per creare un collegamento definitivo trovino realizzazione.

I costi del ripristino della pedancola (saliti da 15 a 18mila euro totali) sono a carico dei Comuni di Cuneo (12mila euro) e Boves (6mila euro).