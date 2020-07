Villanova Mondovì destina il 5 per mille alla casa di riposo "Don Rossi"

La casa di riposo "Don Bartolomeo Rossi" di Villanova Mondovì è stata recentemente flagellata dalla pandemia di Coronavirus, con tanto di evacuazione decretata dall'Unità di Crisi regionale in piena notte alla fine del mese di marzo.

Ora, l'RSA del Monregalese sta affrontando una situazione difficile, tanto che non si esclude l'ipotesi della chiusura, come vi raccontavamo nei giorni scorsi su queste colonne (clicca qui per approfondire la notizia).