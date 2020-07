Uscito per cercare funghi, non è più rientrato: soccorsi mobilitati in Valle Gesso per le ricerche di un uomo di 66 anni

AGGIORNAMENTO DELLE 16.20: sul posto stanno per giungere in supporto anche i cinfili dei vigili del fuoco.

Grande dispiegamento di soccorsi in valle Gesso, ad Entracque, nel vallone della Rovina, dove è stato allestito il mezzo UCL dei vigili del fuoco: da qui dove verranno coordinate le ricerche di un uomo di 66 anni che, uscito di casa più di 24 ore fa, sembrerebbe per cercare funghi, non è più rientrato.

Stanno operando i vigili del fuoco di Cuneo e Busca, con il nucleo speleo alpino fluviale e l'elicottero Drago, il soccorso alpino di zona e i finanzieri del SAGF.

Pochi gli elementi utili per le ricerche e difficile anche circoscrivere l'area, in quanto non è nemmeno stata trovata la vettura dell'uomo. Le ricerche si stanno concentrando in quell'area perché è lì che l'uomo risiede.