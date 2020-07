Bra: Gianni Farinetti presenta il suo libro “Doppio silenzio”

I giardini del Belvedere della Rocca si confermano sempre più il centro dell’estate braidese, il luogo dove godersi cinema, musica, teatro e spettacoli vari in una splendida cornice naturale. Tra gli appuntamenti in cartellone anche uno speciale incontro con il noto scrittore braidese Gianni Farinetti, che venerdì 17 luglio presenterà il suo ultimo giallo intitolato “Doppio silenzio” (Marsilio Edizioni).



Protagonista del libro un personaggio noto ai lettori di Farinetti, lo sceneggiatore di Bra (come l’autore ovviamente) Sebastiano Guarienti, che questa volta si dirige alla volta di Palermo per un fine settimana, invitato al matrimonio di un amico con una ragazza di famiglia molto facoltosa. In aereo legge distrattamente la notizia di un omicidio successo proprio nel capoluogo siciliano: un noto impresario edile è stato ucciso in modo violento nelle rovine di un’antica villa. Dopo il matrimonio, mentre si dirige verso l’aeroporto rammaricandosi di non potersi fermare più a lungo, Sebastiano fa un incontro imprevisto che ha dell’irreale, la prima delle figure che lo proietteranno in un vortice conturbante, in bilico tra splendore e devastazione, fastosità e cupezza, nei meandri di una delle più contraddittorie e segrete città del nostro paese.



Farinetti, a cui Bra ha conferito la cittadinanza onoraria nel 2018, si è affermato nel panorama del giallo italiano con il suo romanzo d'esordio “Un delitto fatto in casa”, nel 1996, con cui ha vinto il Premio Grinzane Cavour, Il Première Roman di Chambéry e il Premio Città di Penne. Nel 1998 ha vinto il Premio Selezione Bancarella con “L'isola che brucia”, nel 2008 il Premio Via Po con “Il segreto tra di noi”, e nel 2016 il Premio Recalmare Leonardo Sciascia con “Il ballo degli amanti perduti”.



A dialogare con l’autore ci saranno il presidente del Consiglio comunale di Bra Fabio Bailo e Renata Barberis. La serata prenderà il via alle 21. Ingresso libero ma posti limitati. Info e prenotazioni presso l’Ufficio turismo e manifestazioni allo 0172-430185.