Prima edizione “Niella Tanaro: tra pittura e pane”, al via il bando di concorso

L’Associazione turistica “Pro Niella Tanaro” con il patrocinio del Comune di Niella Tanaro indice la prima edizione di un bando per un concorso di progettazione grafica “Niella Tanaro: tra pittura e pane”. L’oggetto della prova mira alla realizzazione di un marchio e/o logotipo che proponga alcuni elementi che riconducono alla simbologia presente nello stemma originale del paese ed alle sue interpretazioni successive. L’elaborato vincitore verrà successivamente eseguito da parte degli studenti dell’Accademia delle Belle Arti su una parete e/o su di un muro esterno del paese, scelto dal Comune.



Gli studi verranno esposti presso la Confraternita di Sant’Antonio in occasione della Fiera “Dal grano al pane” prevista per domenica 13 settembre. Il bando è pubblicato su Instagram (pro.loco_niella.tanaro), su Facebook (Pro Niella Tanaro) e sul sito del Comune di Niella Tanaro(www.comune.niellatanaro.cn.it).



Per info 3473810902