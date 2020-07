Weekend di eventi a Mondovì: domenica appuntamento con il circo contemporaneo

Sabato 11 luglio

Sabato mattina, a Mondovì, mercato cittadino diffuso nelle piazze del centro. Un nuovo format che, oltre alla tradizionale piazza Ellero, vedrà l’estensione del mercato sul ponte Silvestrini e nel centro storico cittadino, in via Marconi e in piazza Cesare Battisti (produttori agricoli della Regione Piemonte), con la possibilità di ospitare banchi del settore alimentare anche in piazza Santa Maria Maggiore.

A Mondovì Piazza, tutti i weekend dell’estate, Infinitum, esperienza di visita immersiva alla chiesa della Missione di Mondovì Piazza e al capolavoro di prospettiva barocca di Andrea Pozzo. Possibilità di visita nei seguenti orari: venerdì 20.00 – 23.00, sabato 16.00 – 22.00, domenica 16.00 – 23.00. Rimangono attivi anche i pacchetti promozionali, in collaborazione con gli esercizi commerciali di Piazza Maggiore: INFINITUM + aperitivo – 10,00 €, INFINITUM + cena – 26.00 €, INFINITUM + gelato - 10,00 €, INFINITUM (ingresso con visore 3D) 8,00€ (tel. +39 389.2844372 - info@infinitumondovi.it - www.infinitumondovi.it).







Domenica 12 luglio

Domenica 12 luglio, a Mondovì, nella suggestiva cornice di piazza Maggiore, va in scena la prima edizione del Festival delle Accademie, nato dalla collaborazione tra due realtà culturali d’eccellenza, quali l’Academia Montis Regalis e il Cirko Vertigo. A partire dalle ore 20,30 va in scena lo spettacolo “Vertigine di Giulietta – Distance mode”, teatrodanza e circo contemporaneo nel segno di Shakespeare a cura della compagnia blucinQue. La serata è realizzata in partenariato con Academia Montis Regalis, che interverrà, prima di blucinQue, con i suoi giovani musicisti che eseguiranno brani da “Costruiamo una città” di Paul Hindemith. Ingresso libero. Info e prenotazioni: biglietteria@cirkovertigo.com.

Nel weekend, a Mondovì, sono aperti al pubblico la torre civica del Belvedere e il Museo della Ceramica, nell’antico palazzo Fauzone di Germagnano affacciato su piazza Maggiore. I visitatori potranno salire in cima a uno dei beni simbolo di Mondovì e godere dello splendido panorama sull’arco alpino, le langhe, la pianura e le valli monregalesi. L'orario di apertura della torre, il sabato e la domenica, è 10.00-13.00 / 13.00-19.00. Il Museo della Ceramica, che ospita la mostra “Antonio Marras, Memorie dal sottosuolo”, osserva, invece, i seguenti orari: ven-sab 15.00-19.00, domenica 10.00-19.00. Per informazioni e prenotazioni è disponibile l’Ufficio Turistico al numero: 0174.330358.







Lunedì 13 luglio

A Mondovì Piazza entra in vigore l’area pedonale estiva nella splendida cornice di piazza Maggiore, fruibile senz’auto tutte le sere a partire dalle ore 19,45 e tutti i pomeriggi e le sere dei giorni festivi a partire dalle ore 13.







Mercoledì 15 luglio

Mercoledì 15 luglio, a partire dalle ore 21, negozi aperti e filodiffusione nel centro storico di Breo con “Aspettando i doi pass”.