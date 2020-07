Assemblea annuale dei Cavalieri dell’Ordine del Tartufo e dei vini di Alba 2020 (VIDEO)

L’Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini di Alba, è una confraternita nata nel 1967 per volontà di 21 fondatori con lo scopo di difendere e diffondere nel mondo la genuinità della gastronomia, dei vini e di tutti gli altri prodotti enogastronomici che caratterizzano il territorio di Alba e delle Langhe, considerati a livello mondiale eccellenze gastronomiche. L’Ordine conta circa 2000 membri, divisi in delegazioni, tra Italia e diverse nazioni estere tra le quali, Austria, Svizzera, Stati Uniti, Cina, Taiwan e Emirati Arabi.

Sabato 11 luglio 2020 si è svolta l’assemblea annuale dell’Ordine. L’incontro si è svolto nel rispetto delle attuali normative anti Covid 19 nella sala convegni del Castello di Grinzane Cavour, sede dell’Ordine stesso. Tra i tanti presenti, oltre al Gran Maestro Bianca Vetrino, e ai rappresentanti del Consiglio Reggitore, anche il senatore Tomaso Zanoletti, membro dell’ordine e ex Presidente della prestigiosa Enoteca Regionale Piemontese Cavour. Proprio il senatore Zanoletti in un intervento all’assemblea, ha sottolineato l’importanza dell’Ordine e della diffusione del valore dei prodotti della terra della Langa nel mondo.

In apertura il Gran Maestro, Bianca Vetrino, ha voluto salutare i partecipanti, soffermandosi sulle recenti difficoltà riscontrate a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia, ma sottolineando che il lavoro dell’Ordine non ha mai smesso di andare avanti.

Il programma dell’incontro si è svolto con la proiezione in apertura, di un video dedicato a tutte le attività realizzate nel 2019, a seguire è stato presentato il bilancio 2019 e il bilancio preventivo per il 2020, con successiva votazione da parte dei membri presenti. Il Gran Maestro ha quindi presentato all’assemblea il nuovo sito internet dell’Ordine, per poi procedere alla presentazione del rinnovo delle cariche per il triennio 2020-2023 che hanno visto l’ingresso di quattro nuovi membri nel Consiglio Reggitore, i Cavalieri: Denise Marrone, dell’omonima azienda vitivinicola di La Morra, Gianfranco Garau, Sindaco di Grinzane Cavour, Roberto Damonte, dell’azienda agricola Malvirà di Canale e Jean Charles Viens, ex Maestro della Delegazione di Hong Kong.

Alla fine dell’incontro, prima del consueto pranzo annuale all’interno del Castello di Grinzane Cavour, il Gran Maestro, Bianca Vetrino, con un breve intervento ai nostri microfoni, ha anticipato alcune delle attività in programma per il prossimo futuro.

https://www.cavalierideltartufo.it