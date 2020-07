Fossano: a luglio riprendono le guide turistiche di Cuneo Alps

A luglio le guide turistiche di Cuneo Alps propongono tre appuntamenti per andare alla scoperta della Fossano più autentica. Visite guidate sabato 11, 18 e 25 luglio, previste golose soste nei locali fossanesi.





SABATO 11 LUGLIO 2020

RACCONTI FRA LE MURA: passeggiata alla scoperta del borgo medioevale della città, costeggiando le mura cittadine.



Incontro h. 15,30 in Piazza Castello dall’Ufficio turistico - durata 2h.



Fossano, costruita su un pianalto e dominata dall’imponente castello che un tempo fu dei Principi di Acaja, e dove poi si sviluppò il borgo medioevale diviso in tre terzieri. Quali erano le regole di vita nel lontano medioevo? Quali attività commerciali erano presenti sul territorio? Scopriremo queste ed altre curiosità durante la nostra passeggiata. Al termine, dopo tanto camminare, appuntamento con una gradita e golosa sorpresa presso uno dei locali storici della città!



Sosta: Caffè Grande coppa di gelato.



SABATO 18 LUGLIO 2020

RACCONTI FRA LE MURA: santi, poeti e fantasmi…



Incontro: h. 15,30 Piazza Castello, di fronte l’Ufficio Turistico – durata 2h.



Fossano e i suoi personaggi, che hanno reso illustre il nome della città. Si parte da Federico Sacco, geologo e paleontologo, passando per San Giovenale e arrivando fino ai misteri legati al fantasma di Bona di Savoia, vedova di Galeazzo Sforza.





SABATO 25 LUGLIO 2020

RACCONTI FRA LE MURA: il trionfo dell’illusione barocca.



Incontro: h. 15,30 Piazza Castello, di fronte all’Ufficio Turistico – durata 2h.



Barocco = illusione. È questo che scopriremo nella nostra passeggiata nella Città degli Acaja: illusione di spazi che non ci sono, ricami realizzati con preziosi stucchi, ed affreschi spettacolari, il tutto condito dalla storia degli edifici e dei personaggi che le hanno volute realizzare, rendendo Fossano uno scrigno d’arte. Al termine della passeggiata, appuntamento con una golosa e rinfrescante sorpresa presso uno dei locali storici della città!



Sosta: caffè Roma per un aperitivo.



Info: Cônitours - Consorzio Operatori Turistici Provincia di Cuneo

Via Pascal, 7 - 12100 Cuneo

Tel. 0171 696 206 - 0171 698 749

E-mail: info@cuneoalps.it

Sito web: www.cuneoalps.it