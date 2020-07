Moterosso Grana, una giornata di pulizia del bivacco Rousset

27 giugno gli amici del Rousset, capeggiati dal sindaco di Monterosso Grana Mauro Martini, hanno dedicato una giornata di lavoro per la manutenzione del bivacco e la pulizia dei sentieri di accesso. Nonostante le avverse condizioni atmosferiche i volontari hanno eseguito il taglio dell'erba lungo il versante del Frise e di Santa Lucia - località Raveto, fino ai Prati Magnana e hanno ripristinato le tacche bianche e rosse di segnaletica. Per migliorare l'aspetto ambientale è stata sostituita la fontana esterna al bivacco con una nuova realizzata in pietra e legno. Il tocco finale è stato l'installazione di una croce su Rocca Pergo Grande che sovrasta questo angolo incantato della Valle Grana.

L'amministrazione comunale ringrazia di cuore "chi ha lavorato per organizzare la giornata e chi ha partecipato e contribuito attivamente, un ottimo lavoro di squadra!"