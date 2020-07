Quarta settimana per l'estate ragazzi morettese, coinvolti 250 bambini e ragazzi

Quarta settimana per l'estate ragazzi morettese che vede coinvolti bambini dell'infanzia, della scuola elementare e della scuola media nelle rispettive sedi dell'asilo, del parco del Santuario e dell'oratorio. Nelle passate settimane i più piccini dell'infanzia hanno trascorso le mattinate tra passeggiate, biciclettate, uscite in biblioteca e laboratori creativi, mentre i compagni più grandi, seguendo il filo conduttore del "prendersi cura di…" hanno affrontato i temi della cura di sé e degli altri, attraverso le nuove regole anti-Covid, della cura degli amici animali e dell'ambiente.

La settimana in corso è dedicata alla cura di sé stessi attraverso l'educazione alimentare e la pratica sportiva. L'oratorio si è invece dedicato ai colori e ai loro significati. In corso di sviluppo il significato del colore nero, mentre appena affrontato è stato il rosso, tema appena concluso, colore dell'amore, ma anche del sangue, simbolo del sacrificio per gli altri e di generosità come quella dimostrata da alcuni donatori intervistati durante i pomeriggi della scorsa settimana. Momenti seri e meditativi ma anche per i più grandi tanto divertimento all'aria aperta con le passeggiate e le grandi cacce al tesoro per il paese.