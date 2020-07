Sanremo: per tutta l'estate i turisti saranno accompagnati dalla musica, senza dimenticare mare e 'outdoor' (Video)

A Sanremo il mese di luglio sta andando bene sul piano meteorologico, con sole e caldo (ma non asfissiante) e, nonostante il post emergenza Covid, la città dei fiori sta lavorando alacremente per accogliere al meglio i turisti.

Nonostante le restrizioni, infatti, e senza poter organizzare manifestazioni con assembramenti di persone, Sanremo sta proponendo (e lo farà per tutta l’estate) una serie di appuntamenti soprattutto musicali. “Ci stiamo dimostrando pronti – ha detto il Consigliere comunale Giuseppe Faraldi – a ricevere la voglia della gente, di passare il brutto periodo di lock down ed alleggerire la situazione. Sanremo si sta dimostrando pronta sia per le manifestazioni che per l’intrattenimento. Sicuramente siamo fortunati perché il tempo ci sta dando una mano, senza dimenticare che anche il paesaggio ci aiuta. Qui si può vivere il mare e la montagna in pochi minuti e l’Amministrazione, insieme agli esercenti della città, sono riusciti a creare un ‘periodo’ musicale tra luglio e agosto, affinchè il turista possa trovare una città sicura e gradevole, che lo accolga a braccia aperte”.

Non si sono potute organizzare manifestazioni come concerti o altro ma, fino a fine agosto e probabilmente anche a settembre, ogni sera si potranno seguire serate musicali nei locali e nei parchi della città: “Quest’anno abbiamo individuato due location dedicate ai piccoli eventi che si possono gestire, Villa Ormond e Villa Nobel, in modo che si possa allestire un buon calendario, anche se avremmo voluto fare molto di più. Fa piacere che i primi due eventi sono andati già ‘sold out’ e, comunque, in tutte le vie di Sanremo avremo la possibilità di vivere la musica, in collaborazione con gli esercenti per avere un buon intrattenimento in serenità e tranquillità per turisti e famiglie, che verranno accolti a braccia aperte”.

Musica che sarà il filo conduttore dell’estate: “In questo momento dispiace pensare all’eccezionale momento del palco di piazza Colombo, in occasione del Festival, quando si è vissuto intensamente e che portiamo come un fiore all’occhiello per la città. La musica deve essere l’anima di Sanremo e noi abbiamo interpretato queste serate con uno slogan, affinchè sia un trait d’union tra residenti e turisti. Noi vogliamo vivere e amare Sanremo. Con il turismo dell’outdoor e le escursioni, con lo shopping e le esperienze gastronomiche e per chi viene qui c’è solo l’imbarazzo della scelta. In più speriamo che, chi viene da noi possa innamorarsi della città”.