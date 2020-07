Tutte le iniziative dell'Estate al Museo dell'Ufficio Turistico e del Museo di Chiusa di Pesio

Un'estate unica, diversa dal solito, ma che vuole puntare sull'arte, sulla cultura e sulla conoscenza delle nostre tradizioni questa la finalità delle iniziative organizzate a Chiusa di Pesio dall'Ufficio Turistico e dal Complesso Museale "Cav. G. Avena" in collaborazione con il Comune e con Itur, società che gestisce il punto informativo e il museo.

Tre appuntamenti, per grandi e piccini, caratterizzati da brevi visite guidate e da laboratori artistici.

Ecco il programma:

Sabato 18 luglio: ritrovo ore 16 presso l'Ufficio Turistico in Piazza Cavour, 13 con Una cartolina da Chiusa. Breve visita guidata (durata 30 minuti) al Palazzo Museale e al centro storico, alla scoperta degli angoli più suggestivi di Chiusa di Pesio. A seguire, in piazzetta Carlo A. Ferrero laboratorio di acquerello con Carla Pepino (durata 1 ora). I partecipanti realizzeranno una cartolina rappresentante uno scorcio paesaggistico chiusano.





Sabato 1 agosto: ritrovo ore 16 presso l'Ufficio Turistico in Piazza Cavour, 13 con Il soffiatore di sogni. Breve visita guidata (durata 30 minuti) al Museo dei Vetri e Cristalli.

A seguire, laboratorio in piazzetta Carlo A. Ferrero (durata 1 ora) con Patricia Lamouroux. Prendendo ispirazione dal libro francese "Il soffiatore di sogni" di B. Villiot e T. Prugne edito Gautier Languereau e, dopo una dimostrazione di lavorazione del vetro a lume, laboratorio di incisione su vetro, un semplice barattolo prenderà forma e diventerà una lanterna magica.



Domenica 30 agosto: dalle ore 10 alle ore 12 in Piazza Cavour Festa della Ceramica.

La mattina all'esterno dell'Ufficio Turistico, in Piazza Cavour 13, attendiamo numerosi i chiusani e non che vorranno portare gli oggetti in vetro e ceramica presenti nelle loro case. Verrà allestito un banchetto con gli esperti Rinuccia Marabotto ed Ezio Tino che sapranno riconoscere quelli prodotti nelle fabbriche chiusane, datarli e spiegare le tecniche utilizzate per la lavorazione.

Alle ore 10.30 breve visita guidata (durata 30 minuti) al Museo della Ceramica.

A seguire, laboratorio di ceramica in piazzetta Carlo A. Ferrero (durata 1 ora) con Aurora Vena sulla manipolazione dell'argilla. Realizzazione di una ciotola o tazza con la tecnica del colombino, usando i vari attrezzi del ceramista.

Il numero di partecipanti dovrà essere ridotto per rispettare le norme di sicurezza anti Covid-19. Prenotazione obbligatoria presso Ufficio Turistico n. tel. 0171/734990 - e-mail: valle.pesio@gmail.com. Orari di apertura: dal martedì al sabato ore 9.30-12.00/15.30-17.30, domenica ore 9.30-12.30/15.00-18.00.