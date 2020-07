Cuneo FC, il ds Luca Perri al lavoro sul mercato: "Vogliamo farci trovare pronti, a prescindere dalla categoria in cui giocheremo"

Sta nascendo il Cuneo FC 20\21, pur nella mancanza di certezze circa la categoria che disputerà. La società presieduta da Mario Castellino ha deciso di operare sul mercato senza porsi particolari paletti ma rinforzando l'organico del confermato mister Calandra a prescindete da quello che sarà il prossimo campionato.

Il nuovo ds Luca Perri sta lavorando in questa direzione. Diverse conferme, ad iniziare da Marco Gorzegno, alcuni volti nuovi come l'attaccante Enzo Donatacci ed il centrocampista Alessandro Palladino ed altri giocatori in arrivo, presumibilmente già la prossima settimana.

Luca Perri: "E' una bella soddisfazione svolgere questo ruolo al Cuneo, per me è un ritorno alle origini visto che sono partito proprio da qui. Alcuni giocatori arriveranno nei prossimi giorni, aspettiamo le firme. Sono tutti elementi che hanno giocato in categorie superiori, anche Promozione o Eccellenza. Vogliamo farci trovare pronti per qualunque categoria andremo a disputare, che sia la Seconda, la Prima o la Promozione. Ho la fortuna di conoscere tanti giocatori, il presidente mi ha chiesto di aiutarlo e sono fiero di poterlo fare. Tutti hanno sposato il nostro progetto. Manterremo l'ossatura all'80%, poi, oltre a chi ha già firmato, sono in arrivo tre centrocampisti, un esterno basso, un difensore centrale e un portiere."