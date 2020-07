Serie D: il Bra saluta e ringrazia tre partenti

Il Bra cambia pelle. Le operazioni condotte dalla società sul mercato mirano a consegnare a mister Daidola una rosa rinnovata e competitiva in vista del campionato di Serie D 20\21.

Accanto ai nuovi acquisti, ufficializzati negli ultimi giorni, si registrano alcune partenze di rilievo.

Annunciata l'interruzione del rapporto con Casolla, Vergnano e Ciccone.

Il comunicato dell'A. C. Bra: "L'A.C. Bra comunica che si sono interrotti i rapporti sportivi con i seguenti calciatori (che non faranno parte della rosa 2020/2021): Francesco Casolla (attaccante), Filippo Vergnano (centrocampista) e Lorenzo Ciccone (terzino sinistro).A Francesco, Filippo e Lorenzo, vanno i nostri migliori ringraziamenti per gol, impegno e dedizione realizzati e dimostrati con la casacca giallorossa, con l'augurio per un roseo futuro professionale e personale."