In valle Gesso riprendono le ricerche del 66enne scomparso da venerdì 10 luglio

Riprendono oggi le ricerche del 66enne scomparso da venerdì 10 luglio in valle Gesso, nella zona del vallone delle Rovine, comune di Entraque.

Dopo la sospensione di ieri sera alle 21, questa mattina sono di nuovo all’opera la squadre dei Vigili del Fuoco con la formazione completa dalll’UCL fisso, ai diversi nuclei, tra cui SAF, droni, cinofili, il SAGF e il soccorso alpino di zona. Probabile l’intervento del nucleo elicotteri che aiuterà a controllare le zone dell’area di ricerca ancora non battute.

L’uomo originario della zona era uscito per cercar funghi e non è più rientrato. Nonostante il grande dispiegamento di mezzo e di uomini le ricerche si sono rivelate fin da subito difficili in quanto non è stata trovata nemmeno la macchina del 66enne.