Tipi di tastiere: come sceglierla in base alle caratteristiche

Molti di noi trascorrono una discreta quantità di tempo sul computer ogni giorno, premendo i tasti incessantemente (quando non clicchiamo e scorriamo). Abbiamo un sacco di lavori di battitura da fare, specialmente per chi lavora da casa, progetti scolastici, documenti che il nostro capo o collega ci richiede, e così via. In particolare dopo che lo smart working ha preso piede come forma alternativa di lavoro.

Le tastiere sono diventate a questo punto una delle parti fondamentali dei PC fissi, infatti non servono solo per la digitazione di testi, ma possono fare molto molto di più.

Scegliere le migliori tastiere per PC non è certo facile, per questo a seguire ti forniamo alcuni consigli utili per guidarti nella scelta.

Tastiere un modello per ogni esigenza

Quando la vecchia tastiera deve essere sostituita, si sceglie naturalmente di andare sullo stesso tipo, essendo abituati non ci si dovrà adattare ad un nuovo modello. Attenzione però che non vuol dire che quella che si aveva corrispondesse davvero a tutte le esigenze o forse non la si trova più perché ormai datata e obsoleta.

In fase di acquisto quindi valutate quanto segue prima di procedere all’acquisto, per essere sicuri di scegliere una tastiera che corrisponda davvero alle vostre esigenze.

Tipo di lavoro

Come detto i modelli sono davvero tantissimi, ma la prima cosa da valutare è il lavoro che si deve fare con la tastiera.

Se ti serve per lavoro e in particolare per digitazione prolungata opta per una tastiera ergonomica che offre un'esperienza di digitazione fantastica e confortevole.

Sei un video gamer? In questo caso devi optare per una tastiera gaming con tasti retroilluminati e colorati. Valuta anche nel caso una di quelle tastiere che permette di cambiare i tasti in base al video game con cui si dovrà interagire.

Lavori o studi la sera al buio o con poca illuminazione? Anche in questo caso l’ideale è una tastiera con retroilluminazione, ma non a colori meglio a luce bianca unica.

In ultimo se ha un tablet e ti serve una tastiera, valuta l’acquisto di un modello con connessione bluetooth, non solo se possibile opta per una di quelle tastiere che si possono piegare/arrotolare. La potrai avere sempre con te in borsa o nello zaino e utilizzarla all’occorrenza.

Cavo o wireless

Le tastiere collegate con cavo o quelle wireless hanno entrambe i loro pro e contro. La configurazione wireless toglie il cavo che ingombra la scrivania, ma ci sono possibilità che interferisca con altri dispositivi wireless presenti nel raggio circostante. Hanno inoltre un ritardo in risposta, quindi non sono ideali per ogni tipo di lavoro.

Le tastiere wireless sono alimentate a batteria, e devono essere caricate o sostituite di tanto in tanto

Le tastiere con cavo sono invece ideali per chi ha necessità di risposta immediata, quindi per esempio per i giocatori al PC, quelle wireless tendono a ritardare il segnale che impedisce il gameplay.

In ultimo le tastiere con collegamento diretto non hanno bisogno di ricarica, quindi la spesa è una sola e non ci si deve più pensare né ricordare di caricare il dispositivo.

Tasti funzione aggiuntivi

Per velocizzare le tue attività, molte tastiere hanno tasti funzione extra per avviare app, controllare il volume, controllare il lettore musicale ecc. Esse incorporano anche tasti di gestione della potenza, layout di caratteri speciali e tasti di scelta rapida personalizzabili che in alcuni casi sono davvero molto utili. Alcune tastiere sono dotate di un touchpad o di un mini joystick per sostituire il mouse.

Il prezzo

A seconda delle caratteristiche che incorporano, le tastiere sono disponibili con fasce di prezzo nettamente diverse.

Quanto più sono all’avanguardia e permettono di fare a chi le usa, tanto più possono costare. Quindi in base alle tue esigenze e al tuo budget scegli quella che fa al caso tuo. In conclusione non acquistare una tastiera gaming se tanto non sei un video player e non intendi diventarlo, ma ti serve solo per semplice digitazione.