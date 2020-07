5° Osservatorio delle Idee: premiati gli studenti del concorso “Università, giovani e imprese: progetti concreti per il futuro”

Evento virtuale “Università, giovani e imprese: progetti concreti per il futuro”. Durante l'incontro online sono stati premiati i progetti elaborati dagli studenti del 3° anno del Campus di Management ed Economia-Sede di Cuneo che hanno partecipato al concorso “5° Osservatorio delle Idee”.

Inserita nel percorso formativo del Campus di Management e Economia, l’iniziativa ha consentito a ciascun gruppo di lavoro la realizzazione di un progetto d'impresa con caratteristiche innovative, offrendo agli studenti l'opportunità di acquisire competenze attraverso una specifica formazione, supportata da Deloitte e dal CDV&M della Provincia di Cuneo, attraverso il confronto diretto con gli imprenditori.

Dopo ampie e approfondite discussioni, il Comitato Scientifico ha individuato il vincitore del progetto più innovativo:

BUS COMPANY SRL: controllo di gestione delle tre business unit di Distribus Srl

Sono stati premiati anche gli altri gruppi per aver saputo, in un momento particolarmente difficile, portare avanti attraverso il lavoro da remoto ottimi risultati e progetti significativi.

“L’obiettivo che ci eravamo posti, ovvero preparare gli studenti a entrare nel mondo lavorativo, offrendo il proprio contributo in termini di idee e innovazione, nel contesto dell’economia e della realtà imprenditoriale della provincia di Cuneo, è stato raggiunto e conseguito con pieno successo”, spiegano Franco Chiavazza e Alessandro Baruffaldi, Partner e Principal di Deloitte - coordinatori assieme al Campus e al CDV&M dell’iniziativa. “Gli studenti che hanno partecipato hanno presentato progetti di altissima qualità e con risultati al di là di ogni iniziale aspettativa. La concretezza dei lavori che sono stati realizzati è testimoniata anche dall’apprezzamento espresso dalle imprese partner che hanno consentito agli studenti di cimentarsi su reali problemi gestionali, con ottimi risultati, tanto che molti di questi progetti verranno realizzati, mentre alcuni sono già in via di implementazione.

“L’Osservatorio”, continuano Giuseppe Tardivo, Co-fondatore del Campus di Management ed Economia – Sede di Cuneo e Professore Onorario di Economia e gestione delle imprese, e Milena Viassone, Coordinatore del Campus di Management ed Economia - Sede di Cuneo, “evidenzia il ruolo essenziale nel Polo Universitario cuneese del Campus, che vuole sempre più porsi come Ente catalizzatore della collaborazione Università – Impresa, non solo offrendo cultura di altissimo profilo, ma promuovendo, in stretta collaborazione con le Istituzioni, le imprese e le organizzazioni lo sviluppo e la valorizzazione del territorio”.

“Le imprese, conclude Paolo Silvestro, con le proprie strutture ma soprattutto con i propri responsabili, devono essere a disposizione e di supporto per un percorso formativo anche “sul campo” atto alla preparazione dei futuri manager. L’Osservatorio ha dato agli studenti la possibilità di vivere dinamiche aziendali che rappresenteranno la loro prossima quotidianità.”.

In considerazione dell’elevato contenuto e della significativa qualificazione logico-formale degli elaborati, tutti i componenti dei cinque gruppi di lavoro hanno ricevuto un premio.

Molti dei progetti affrontati nelle precedenti edizioni dell’Osservatorio sono in fase di realizzazione dalle imprese che li avevano commissionati.

All’evento sono intervenuti Luca Crosetto, Vice Presidente Camera di Commercio di Cuneo e Fabio Cigna, Responsabile della formazione Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cuneo. Per il Campus di Management ed Economia – Sede di Cuneo: Giuseppe Tardivo e Milena Viassone. Per il CDV&M Cuneo il Presidente Paolo Silvestro e per Deloitte Franco Chiavazza e Alessandro Baruffaldi.

L’incontro è stato moderato da Rosaria Ravasio.

Le aziende che hanno reso possibile questa terza edizione, assistendo ed ospitando gli studenti, sono: Albertengo Panettoni SpA, Bus Company Srl, FerreroLegno SpA, M.T.M. Srl, Venchi SpA.