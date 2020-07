Rinnovo del Consiglio Direttivo di AISPA

Lo scorso venerdì 3 luglio si è svolta l’assemblea di A.I.S.P.A. (Associazione Italiana Servizi Pubbliche Amministrazioni) e le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo che da tre membri è stato allargato a sette, come consentito da statuto.

Sono confermate le redini dell’associazione al presidente Lucio Riba, già funzionario della Provincia di Cuneo, affiancato dal suo vice Alessandro Oliva, già segretario comunale, ed Enrico Agnese, commercialista cuneese, entrambi della precedente compagine.

Tra i nuovi innesti troviamo Luciano Monaco, già dirigente del Comune di Cuneo, che ricopre la carica di tesoriere; Giuseppe Tocci, segretario del Comune di Borgo San Dalmazzo; Mara Rebuffatti, giovane imprenditrice di Roccabruna; e Franco Sereno, ex imprenditore cuneese nel campo agro-alimentare. «Questa nuova linfa al vertice è uno slancio ad AISPA per una sinergia più attiva con gli amministratori locali ed i funzionari» spiega Lucio Riba «stiamo studiando nuove procedure per interfacciarci in modo più diretto con le amministrazioni pubbliche, ponendo molta attenzione alla digitalizzazione del servizio di consulenza gratuita per tutti i comuni della nostra provincia.

In particolare è stato istituito il nuovo sito dell’associazione www.aispaentilocali.org con l’obiettivo di inserire aggiornamenti normativi e contenuti interattivi, tra i quali anche un canale You Tube dedicato a interviste o video-conferenze.

Un particolare focus verrà posto inoltre al “digital divide”, elemento essenziale di sviluppo dei piccoli e grandi comuni sia sul piano economico che socio-culturale» continua Riba "Ci confronteremo su questo tema con tutti gli attori del territorio: dagli enti locali al mondo dell’associazionismo, del sociale e con le imprese che svolgono attività in questo ambito. Il nuovo Consiglio ha allo studio altre iniziative di supporto alle realtà locali ed ai cittadini che sono in fase di progettazione".

Sono infine riprogrammati in autunno le giornate di Workshop rivolti agli amministratori comunali ed a coloro che intendono impegnarsi a favore delle realtà locali. Dapprima dovevano svolgersi in primavera ma sono stati sospesi a causa dell’emergenza sanitaria: saranno incontri di approfondimento che vertiranno su argomenti che attengono alla specificità delle funzioni comunali e sul ruolo degli amministratori locali. A breve verranno divulgate le nuove date.