Volley A2/F – Lpm Bam Mondovì: Coach Delmati promuove a pieni voti il mercato del Puma!

Il mercato della Lpm Bam Mondovì è praticamente chiuso! Il Puma si presenterà ai nastri di partenza del prossimo campionato di serie A2 con 12 giocatrici, di cui 5 già presenti nel roster della passata stagione (Scola, Tanase, Midriano, Mandrile e Bordignon). Sette, invece, i volti nuovi (Molinaro, Taborelli, Hardeman, Mazzon, De Nardi, Serafini e Bonifacio) per un bel mix tra gioventù ed esperienza. Una squadra ancora più giovane della precedente, con un'età media che da 24,8 anni scende appena sotto i 24. Abbiamo chiesto all’allenatore della Lpm, Davide Delmati, un commento sul mercato del Puma:

Per la Lpm è stato un mercato all'insegna del rinnovamento. Che voto daresti alle operazioni in entrata del Puma e quanto i vari acquisti hanno soddisfatto le tue aspettative?

“La società, guidata nella fase di mercato dal nostro DS Paolo Borello, si è mossa molto velocemente e a mio ha avviso ha operato molto bene sul mercato” – ha affermato il Tecnico del Puma – “Operazioni condotte con lucidità e idee molto chiare sulla tipologia di squadra da realizzare. Un collettivo giovane, ma già di qualità e quindi competitivo, con un margine di crescita notevole delle singole giocatrici e quindi della squadra nel suo complesso. Oltre al valore tecnico, però, nelle varie scelte hanno avuto un ruolo determinante anche la motivazione nel venire a Mondovì e nei risultati da perseguire. Come sempre abbiamo puntato sulla qualità delle persone e non solo sulle doti tecniche.”

Nel gioco del Puma dovremo attenderci qualcosa di diverso rispetto le passate stagioni?

“Lo studio del nostro campionato ci ha portato a ricercare qualità in attacco ed in particolare nelle situazioni di palla diciamo non perfetta” – continua Delmati – “questo ha fatto la differenza nelle ultime stagioni in tutte le squadre che hanno vinto la serie A2 ed inoltre un’attenzione particolare al fondamentale della battuta e all’equilibrio associato all’efficienza che una squadra deve assolutamente avere nel suo complesso. Mi piace il gioco che ci permette di variare tatticamente, a seconda del nostro avversario, le scelte del nostro palleggiatore, non sovraccaricando, ove possibile, delle situazioni in maniera esasperata. "

L'organico ha visto l'arrivo di giocatrici già affermate e altre che hanno tanta voglia di crescere in fretta. Quale potrebbe essere la grande sorpresa della nuova Lpm?

“L’organico è di base giovane, ma già con qualità ed esperienza” – spiega l’Allenatore milanese – “La sorpresa dovrà essere assolutamente quella di creare un sistema di gioco inizialmente semplice ovvero dove si facciano molto bene determinate situazioni imprescindibili per vincere. Partendo da questi presupposti poi si potrà esaltare anche il singolo talento. Se non si parte da un’organizzazione di squadra perfetta, dove ogni giocatrice interpreta perfettamente il suo ruolo all’interno della squadra, anche le singole individualità, che in alcuni momenti fanno la differenza, rischiano di risentirne in maniera determinante."

Coach Delmati termina l’intervista con un invito ai sostenitori della Lpm: “Aspetto i nostri tifosi già ad agosto per salutarci” – conclude il Tecnico del Puma – “Purtroppo ci siamo lasciati bruscamente e sono molti mesi che non ci vediamo”.