Domenica di relax nelle Langhe per l'ex Juve Claudio Marchisio

Claudio Marchisio, ex giocatore della Juventus, ha scelto di vivere una domenica di relax nelle Langhe.

Il calciatore, classe 1986, ha infatti pubblicato sul suo profilo Facebook ufficiale una fotografia che lo ritae in splendida forma, accompagnata da un post che è anche uno spot per il territorio Unesco: "Pennichella nei vigneti di Barolo".

La foto, pubblicata oggi, domenica 12 luglio, ha subito suscitato una pioggia di like e tanti commenti di tifosi che lo rivorrebbero vedere in maglia bianconera con la quale il Principino ha vinto sette scudetti, tre Supercoppe italiane e quattro Coppe nazionali.

Ma ora non è tempo per parlare di calcio, ma solo di natura, sole e relax.