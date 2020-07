Il golf? Si impara a Prato Nevoso: campi estivi in quota dal 18 luglio

A sei anni dall’inaugurazione dell’impianto – un ampio campo pratica e un campo 9 buche pitch & putt immersi nello splendido scenario delle Alpi Marittime – Prato Nevoso scommette sul golf partendo da un accordo con la Reale school, una delle scuole più prestigiose d’Italia nel golf.

L’obiettivo è trasformare la stazione turistica del Monregalese in una delle scuole estive più importanti a livello nazionale. “Un progetto ambizioso per il quale siamo pronti a grandi investimenti nei prossimi anni ma che sappiamo di poter centrare perché abbiamo tutti gli ingredienti giusti per una ricetta di successo” spiegano dalla Prato Nevoso spa.

Il primo, il più importante, sono gli istruttori. Gianluca Oliva e il suo staff hanno deciso di affidarsi alla scuola fondata 50 anni fa da Agostino Reale e oggi portata avanti dai figli Andrea, Michele e Stefano con il quartier generale al golf club Villa Carolina a Caprata d’Orba nell’Alessandrino. Nel periodo estivo la Rgs organizza campus in trasferta che ha ribattezzato “Golf clinics”: una modalità di insegnamento che permette di svelare come si va a buca in modo corretto in stage di tre, cinque o sette giorni con un numero assai limitato di praticanti proprio per ottenere risultati migliori a livello di apprendimento. “Siamo da anni leader nell'insegnamento di questo sport, con l'obbiettivo di formare buoni giocatori in grado di trovarsi a proprio agio su qualsiasi percorso non imponendo un modello unico ideale, ma guidando l'allievo nella ricerca di un gioco personale e nella coscienza di un proprio swing” spiegano alla scuola alessandrina.

Grazie all’accordo con Prato Nevoso la Reale golf school allarga le località turistiche dov’è già presente – Costa Azzurra, Spagna, Marocco, Sicilia, Liguria – e sbarca in montagna. Qui trova due impianti dotati anche di illuminazione notturna. L’appuntamento d’esordio è per il 18 luglio con l’Open day golf club.

Ma in linea con lo slogan di questa stagione - #latuaestateinliberta – Prato Nevoso offre altre attività sportive – dalle tante escursioni in e-bike alle passeggiate a cavallo agli altri spor da praticare nella Conca – fino al padel, sport di derivazione tennistica, che si pratica preferibilmente in coppia.

Confermandosi una stazione cool Prato Nevoso ha deciso di allestire due campi vicino all’area camper da destinare a questa passione sportiva che a cinquant’anni dal suo lancio sta vivendo una stagione di successo.