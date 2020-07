"B&B: Book&Breakfast": nuovo appuntamento con le colazioni letterarie di scrittorincittà a Cuneo

In arrivo un nuovo appuntamento del ciclo B&B: Book&Breakfast, le colazioni letterarie di scrittorincittà!

Tornano gli incontri dal vivo: al Baladin di Cuneo sabato 18 luglio alle ore 9.30 Claudio Pelizzeni presenterà In viaggio (Rizzoli).

L'appuntamento sarà a ingresso gratuito, ma è necessario prenotare il proprio posto (tutte le indicazioni qui sotto). Durante, prima o dopo l'incontro, sarà possibile fare colazione presso l'Open Baladin.

Il viaggio è un assetto mentale e l'arte del viaggiare è qualcosa che si impara direttamente sulla strada, a contatto con le persone e le più distinte culture. Saper viaggiare significa prima di tutto saper ascoltare, sapersi fermare e osservare tutto ciò che ci circonda.

In viaggio raccoglie tutto quello che Claudio Pelizzeni ha appreso nella sua vita da viaggiatore seriale intorno al mondo. Sono svelati tanti trucchi: come richiedere un visto, quale assicurazione scegliere, come fare autostop e come trovare l’alloggio giusto. Esperienze di vita, aneddoti, frontiere attraversate e raccontate in un modo a tratti ironico e puntuale. Tutto è stato sperimentato in prima persona ed è frutto di errori e scelte, alcune giuste e altre sbagliate, ma tutte provate sulla propria pelle. Ma per girare il mondo non basta la tecnica; servono passione e ispirazione e questo manuale può aiutare anche in questo con citazioni letterarie, fotografie, mappe e brevi frammenti di una vita alla scoperta del mondo.

Dialoga con l'autore Elio Parola.

Claudio Pelizzeni, nato nel 1981 a Codogno, è cresciuto a Piacenza. Laureatosi alla Bocconi, ha lavorato per quasi dieci anni in vari istituti creditizi a Milano prima di licenziarsi per fare il giro del mondo senza aerei. Durante il viaggio, ha lanciato il blog Trip Therapy e i suoi video sono diventati virali sul web. Al suo ritorno ha pubblicato il racconto di quell’avventura: L’orizzonte ogni giorno un po’ più in là, che ha riscosso subito un grande successo ed è oggi uno dei libri più amati nella narrativa di viaggio. Da allora, viaggiare è per Claudio non solo una passione, ma la vita stessa. Nel 2019 ha pubblicato il suo secondo libro Il silenzio dei miei passi (Sperling & Kupfer), che racconta i 72 giorni di pellegrinaggio silenzioso e i 2189 chilometri percorsi dall’autore da Bobbio a Santiago di Compostela. Ha appena fondato con alcuni colleghi il tour operator SiVola, il primo “tour team” italiano interamente formato da travel blogger.

Modalità di partecipazione

L'appuntamento è a ingresso gratuito, ma è necessario prenotare il proprio posto registrandosi all'evento cliccando qui. Riceverai il tuo biglietto via email. All'ingresso ti chiederemo di mostrarlo (anche su smartphone, senza stampare).

Per informazioni: info@scrittorincitta.it | 0171.444822 | www.scrittorincitta.it