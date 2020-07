Camera di Commercio di Cuneo: riaprono al pubblico gli uffici di Mondovì e Saluzzo

Grazie alla sinergia con le Amministrazioni comunali di Saluzzo e Mondovì, riprendono l’attività gli sportelli dell’Ente camerale: l’accesso rapido e unificato alle informazioni ufficiali è un presupposto fondamentale della competitività d'impresa ed un servizio che la Camera di Commercio di Cuneo ha sempre garantito agli imprenditori, ai professionisti e ai cittadini attraverso la sede centrale, gli uffici di Alba e gli sportelli aperti nei centri più importanti della Provincia.

In seguito alle disposizioni legislative che hanno previsto la razionalizzazione della Pubblica Amministrazione e nello specifico la riorganizzazione degli Enti Camerali, con l’obbligo di ridurre le sedi decentrate, la Giunta camerale ha siglato in queste ultime ore un accordo strategico con i Comuni di Saluzzo e di Mondovì per mantenere il presidio degli sportelli territoriali.

“Per assicurare la prosecuzione del servizio in presenza - dopo la necessaria sospensione a causa all’emergenza Covid - abbiamo adottato una convenzione con le Amministrazioni comunali – spiega il presidente della Camera di Commercio, Mauro Gola – che a titolo di comodato gratuito, hanno concesso appositi spazi. Questa strada ci permette di mantenere un servizio essenziale sul territorio senza oneri aggiuntivi, come l’affitto dei locali, per le casse dell’Ente Camerale. Diversamente, gli utenti che non hanno ancora familiarità con i servizi telematici della Camera, avrebbero dovuto rivolgersi direttamente agli uffici centrali di Cuneo o a quelli di Alba. Di fronte alla costante evoluzione dei sistemi economici e normativi, è fondamentale offrire un servizio capillare sul territorio e la Camera di commercio è al fianco delle imprese e dei cittadini per garantire continuità ed efficienza”.

I nuovi sportelli camerali saranno operativi a partire da lunedì 20 luglio a Saluzzo, in Piazza Montebello, 1 (ex Caserma Musso, Fondazione Amleto Bertoni) e dal 3 agosto a Mondovì in Via Gasometro, 5 (ex ufficio del Giudice di Pace).

Commenta il sindaco di Saluzzo, Mauro Calderoni: “Saluzzo è la più piccola tra le 7 sorelle, ma sul podio per pil procapite a dimostrazione di un dinamismo imprenditoriale considerevole. Non potevamo perdere il supporto della Camera di commercio, molto importante specie per le tante realtà esportatrici della zona. Col vice presidente Durando e la direttrice Mellano in una mezza mattinata abbiano trovato la soluzione alle loro esigenze. Logisticamente valida la nuova sede e decisamente sinergico anche l’abbinamento con Fondazione Bertoni, l’ente di promozione comunale e territoriale”.