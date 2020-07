Cuneo, al via la rassegna cinematografica nel parco "La Pinetica"

"Proviamo a ritrovarci, a necessaria distanza, e uscire dall’isolamento pur restando in sicurezza, all’aperto", con questo proposito l'associazione Mente in Pace di Cuneo propone, presso il parco “La Pinetina”, una rassegna cinematografica che può aiutare a riflettere sulla complessità dei rapporti tra le persone, le difficoltà ed i pregiudizi che sovente li rendono difficili, con l’aiuto di film che trattano i problemi in modo leggero ed insieme efficace.

La rassegna fa parte del progetto “Star bene insieme” che comprende altre attività che coinvolgono persone in cura presso il Servizio di Salute Mentale di Cuneo: Laboratorio teatrale, Laboratorio di cucina, Uscite del sabato per visitare mostre, luoghi d’arte, Karaoke.

Iniziative socializzanti che al momento sono inevitabilmente sospese. "Possiamo invece ritrovarci nel parco, rispettando distanziamento e tutte le norme per godere degli spettacoli in sicurezza".

Per l’ingresso e per spostarsi nel parco è necessaria la mascherina. Gli spettatori potranno toglierla quando si saranno accomodati sulla propria sedia. L’ingresso è gratuito, i posti numerati e distanziati, saranno utilizzati fino ad esaurimento. Si consiglia di accedere con buon anticipo rispetto all’inizio delle proiezioni.

Il progetto è organizzato dall’Associazione MenteInPace in collaborazione con il Comune di Cuneo, il Centro Diurno del S.S.Mentale di Cuneo, la Casa del Quartiere Donatello, il Comitato di quartiere Donatello, le Coop. sociali Momo e Proposta 80, le Associazioni Gli Animattori, Amnesty International, Se non ora quando?, Spazio Mediazione & Intercultura e Consulta Giovanile Cuneo, con il contributo del CSV “Società Solidale” ed sostegno di Fondazione CRC.

Venerdì 17 luglio, alle ore 21.15, sarà proposto “Mio fratello rincorre i dinosauri” di Stefano Cipani, con Alessandro Gassmann, Isabella Ragonese, Rossy De Palma, Francesco Ghenghi, Lorenzo Sisto. Tratto dall’omonimo romanzo autobiografico di Giacomo Mazzariol. Jack e Gio sono fratelli. Negli anni Gio, affetto da sindrome di Down, diventa per suo fratello un segreto da non svelare e con questo sentimento nel cuore trascorre il tempo delle scuole medie. Durante il liceo arriva a negare agli amici l’esistenza di Gio. Ma non si può essere amati se non si è in grado di accettare gli altri, come sono. Sarà questo l’insegnamento che Jack riceverà da suo fratello, dal suo originale punto di vista sul mondo.