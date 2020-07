Fossano: Elettra Lamborghini, Guè Pequeno, Gabbani, Shiva e le Vibrazioni per il raddoppio dell’Anima Festival

Sono state svelate questa mattina le attesissime carte del raddoppio nella città degli Acaja dell’Anima Festival, la kermesse musicale organizzata dall’associazione culturale Arturo Toscanini dei fratelli Natasha e Ivan Chiarlo.

La musica mainstream sotto le torri sarà rappresentata da Francesco Gabbani, Elettra Lamborghini, Gue Pequeno, Shiva e le Vibrazioni.

Nomi importanti che impreziosiscono l’estate fossanese già ricca della rassegna “Musica d’Estate” della Fondazione Fossano Musica, dal cinema all’aperto organizzato dalla Consulta Giovani del Comune di Fossano e da diverse altre iniziative.

Ecco il calendario completo:

- Le Vibrazioni – Venerdì 21 agosto alle ore 21.30

- Francesco Gabbani – Sabato 21 agosto alle ore 21.30

- Elettra Lamborghini – Mercoledì 26 agosto alle ore 21.30

- Shiva – Martedì 1 settembre alle ore 21.30

- Guè Pequeno – Sabato 5 settembre alle ore 21.30.

Ad annunciare il calendario questa mattina, lunedì 13 luglio, nella Sala Rossa del Comune di Fossano, il sindaco di Fossano Dario Tallone, i fratelli Chiarlo, l’assessore alle Manifestazioni Donatella Rattalino, e il direttore dell’ATL del Cuneese Daniela Salvestrin.

Tante le ragioni che hanno spinto a questa programmazione. Come sottolineato da Daniela Salvestrin, Fossano è geograficamente centrale ed è ben servita da mezzi pubblici e infrastrutture. Una posizione che, come evidenziato dai fratelli Chiarlo rende la piazza di Fossano appetibile per le agenzie degli artisti famosi.

Un ringraziamento agli organizzatori è giunto dal Sindaco Tallone che ha parlato di una città che vuole farsi conoscere per i grandi eventi estivi, mentre l’assessore Rattalino ha annunciato che la stagione estiva si arricchirà ulteriormente con due appuntamenti dedicati alle famiglie che saranno annunciati nei prossimi giorni.