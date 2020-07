Fossano: La Soms torna agli eventi di beneficenza con il concerto di Daniele Tarantino

La Soms di Fossano, come tutte le associazioni nel rispetto delle norme emanate per il Covid aveva sospeso tutte le attività culturali, ludico-ricreative, turistiche, prevenzione medica e tutte le iniziative finalizzate all’aiuto e alla solidarietà.

Alla fine del mese di marzo al cinema teatro I Portici di Fossano con la collaborazione della Pro-Loco e il patrocinio del comune di Fossano era programmato un concerto con l’orchestra Daniele Tarantino il cui ricavato era destinato per la ricerca sul cancro a favore dell’ Istituto di Candiolo. Ovviamente si è dovuto annullare.

Non appena è stato possibile la Soms ha riaperto la sede e le attività nel rispetto delle norme. Ma non solo, la direzione si è posto subito l’obiettivo di riprogrammare tale concerto con le stesse finalità di solidarietà e nel contempo offrire una serata ai soci e alla città di Fossano di buona musica e di sana allegria con Daniele Tarantino, un’orchestra molto conosciuta ed apprezzata. Appartiene a una famiglia di musicisti- cantanti e vanta una lunga collaborazione con l’orchestra italiana Bagutti con la quale si è esibito su palchi di grande prestigio (Teatro Ariston di Sanremo, Striscia la notizia- Canale 5, serate di gala presso la catena Hilton di Londra, teatro del Fallsview- Casino’ Resort-Niagara Canada, Montecarlo film festival, ecc.) e negli spettacolari Live-Tour estivi con importanti tappe su tutto il territorio italiano.

La nuova data è il 20 agosto alle ore 21.00 in Piazza Castello a Fossano

Il biglietto comprato per la serata annullata presso il Teatro I Portici è valido, le persone che lo avevano acquistato sono invitate a passare in segreteria via Roma,74 al lunedì e mercoledì dalle 10 alle 11,30 per registrare i nominativi compre previsto dalle disposizioni sanitarie.

È possibile acquistare nuovi biglietti fino ad esaurimento posti presso la segreteria SOMS.

Per ulteriori informazioni 3294226835- 3402367339- 3491385267.