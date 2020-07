Gli abitanti di Monterosso Grana da due anni non pagano le bollette dell'acqua

Fino a due anni fa il Comune di Monterosso Grana aveva in capo la gestione dell'acquedotto. Nel 2018 la gestione è passata ad ACDA (Azienda cuneese dell'acqua) che, come evidenzia Stefano Isaia, capogruppo della lista di mionoranza Bourgat in Comune, "in due anni non ha mai emesso le bollette".

Un foglio affisso alla bacheca comunale sollecita il sindaco a dare delle risposte agli abitanti del piccolo comune.

"Rateizzeremo, certo - evidenzia ancora Isaia. Una famiglia come la mia, di cinque persone, con la gestione comunale spendeva circa 300 euro l'anno. Ma penso a chi a Monterosso ha allevamenti di bestiame. Quanto avrà di bollette arretrate? Non è una gestione corretta. Chiediamo un chiarimento al sindaco perché i suoi compaesani vogliono delle risposte".