Manta e il saluzzese piangono la scomaparsa di Beppe Orsi, storico imprenditore morto all'età di 83 anni

E' venuto a mancare, Giuseppe Beppe Orsi, storico imprenditore saluzzese all'età 83 anni. La sua storia professionale parte da Saluzzo "iniziata prima del boom economico, sotto una tettoia, con strumenti presi in prestito dopo due anni di leva e un periodo di apprendistato da “barba Piccat”." E' quanto si legge in un comunicato redatto per i festeggiamenti dei 50 anni di azienda compiuti 10 anni fa.

Con il suo trasferimento a Manta prende vita la Orsi Ferro, azienda metallurgica diventata simbolo del tessuto economico e sociale mantese, e le cui redini dai primi 2000 sono passate in mano ai figli Mauro, Davide e Ezio. I funerali si terranno domani, martedì 14 luglio, presso la parrocchia di Manta alle ore 15.

"Molto cordiale, un gran imprenditore. E' riuscito a tirare su dal niente una grande azienda e una bella realtà che ha dato lavoro a molte persone." lo ricorda il parroco di Manta Don Giuseppe Arnaudo.