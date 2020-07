"Sistema Italia" realtà civili ed esercito insieme per lo sviluppo di nuove sinergie operative (gallery)

San Defendente di Cervasca (CN), 9 luglio 2020 - presso il Centro di Formazione e Ricerca Macchine (CFRM) dell’Azienda Merlo, innanzi alle Autorità Civili e Militari, ha avuto luogo la proiezione del video – documentario, denominato “Sistema Italia”. La significativa realizzazione video, ripercorre, attraverso contributi narrativi intervallati da momenti dinamici, il percorso di collaborazione tra l’ importante Gruppo Industriale cuneese e l’Esercito Italiano, concretizzatosi, negli ultimi due anni, nella condotta di attività addestrative sinergiche, finalizzate ad incrementare le capacita’ di determinati assetti logistici e operativi, sia civili che militari, con orientamento al loro utilizzo nell’ambito di operazioni in supporto al territorio.

Evidenziando l’importanza di tale interoperabilità, il Direttore del CFRM, Dott. Paolo Peretti, nel corso del suo intervento riconosce lo spirito del “Sistema Italia” e la reciproca stima che lega la comunità e l’Esercito nell’ # DI PIU’ INSIEME, tema elaborato dal Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Farina.

Le collaborazioni finora intraprese, dice il Cavalier Amilcare Merlo saranno propdromiche a nuovi sviluppi e attività future con la Forza Armata. Tutto questo è stato reso possibile grazie alla disponibilità e lungimiranza del Comando delle Truppe Alpine, della Brigata Alpina Taurinense dell’Esercito e del Gruppo Merlo, che hanno condiviso un progetto innovativo ed aperto a scenari addestrativi nuovi nell’ottica di migliorare l’efficacia negli interventi di soccorso in caso di calamità ed umanitari.

Un’altra fase dei test addestrativi, che rappresenta uno sviluppo di abilità non realizzabili in normali contesti, ha riguardato la discesa in corda doppia di due operatori di Squadra Soccorso Alpino Militare (SSAM), assetti delle Truppe Alpine dell’Esercito di recente costituzione, da una piattaforma aerea porta-persone su sollevatore telescopico Merlo, posizionata ad una altezza di trenta metri.

A chiusura dell’evento il Gen. Div. Ignazio Gamba, Vice Comandante delle Truppe Alpine e le altre Autorità Civili e militari presenti, hanno potuto vedere un area del CFRM, in via di perfezionamento, dedicata alla guida OFF ROAD, in favore dell’Esercito, oltre che di utilizzo per i test su macchinari Merlo. La presenza di percorsi sterrati sconnessi e di rampe realizzate con inclinazioni tali da raggiungere pendenze longitudinali e trasversali limite e realizzate con la consulenza di tecnici militari, permetterà, così come previsto dai manuali tecnici dei mezzi militari,ai conduttori di perfezionare l’addestramento alla guida, apprendendo le tecniche di guida necessarie per gestire il VTLM “Lince” (Veicolo Tattico Leggero Multiruolo) ed il VM 90 – T (Veicolo Multiruolo).

L’opportunità addestrativa offerta, testimonia la qualità dei rapporti tra la Forza Armata ed il tessuto sociale della provincia di Cuneo.