Serie D - Fossano, ufficiale il ritorno di Babacar Tounkara: "Contentissimo di essere di nuovo a casa"

Nelle sue ultime dichiarazioni il presidente del Fossano Gianfranco Bessone aveva fatto intendere come fosse imminente un ritorno interessante: "E' possibile il ritorno di un giocatore che è stato importante per noi negli anni scorsi, vedremo..."

Poche ore dopo è giunta l'ufficialità: il giocatore in questione è Babacar Tounkara che, dunque, torna a vestire la maglia blues dopo la stagione all'Unipomezia 1938 (Eccellenza laziale).

Il centrocampista classe '95 sarà nuovamente a disposizione di mister Viassi. Le sue dichiarazioni all'ufficio stampa della società: "Non so veramente da dove iniziare sono contentissimo di essere tornato a casa. Per me Fossano è casa perché questa sarà la quarta stagione insieme: devo ringraziare la società, in particolare mister Viassi e il presidente Bessone, che mi hanno voluto fortemente. Non vedo l’ora di ritrovare i compagni che conosco già e vorrei dire alla città di Fossano che quest’anno ci divertiremo. Grazie ancora a tutti»