Entracque: proseguono le ricerche del 66enne scomparso il 10 luglio

Anche oggi non si sono trovate tracce del 66enne disperso in valle Gesso (vallone delle Rovine, Entracque) da venerdì 10 luglio.

Nella giornata odierna è stata ampliata la zona di ricerca che ha visto impegnati per il terzo giorno consecutivo soccorso alpino, sagf e vigili del fuoco. L’uomo originario della zona era uscito per cercar funghi e non è più rientrato. Nonostante il grande dispiegamento di mezzo e di uomini le ricerche si sono rivelate fin da subito difficili in quanto non è stata trovata nemmeno la macchina del 66enne.