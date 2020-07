Grinzane Cavour: tre appuntamenti alla scoperta del "Conte inedito"

Un Conte inedito, raccontato in tre appuntamenti. Organizzato dal Comune, il trittico di serate permetterà al pubblico di conoscere il Camillo Benso come innovatore, sperimentatore, sindaco e stratega.

Sabato 18 luglio alle ore 17 nel salone delle Maschere del castello è in programma il primo incontro intitolato "Camillo Benso Conte di Cavour e la nascita del Barolo" (Relatore: Massimiliano Romanelli). Seguiranno dibattito con il pubblico e inaugurazione del percorso "L'Altro Camillo" costituito da sei pannelli che accompagneranno il turista dalla piazza del paese fino alla salita del castello, passando per il belvedere. Alle ore 18,30, nel giardino del castello, aperitivo in musica con Daniele Gatto al pianoforte e il soprano Daniela Pellerino in "Dall'Opera alla musica da film".