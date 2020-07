Nelle valli Maira e Stura parte il Servizio di assistenza sanitaria estiva ai non residenti

Nel periodo estivo, dal 3 agosto al 21 agosto, per la Valle Stura e la Valle Maira verrà attivato di un servizio di assistenza sanitaria ai turisti con le seguenti modalità:



1. Media e Alta Valle Maira: attivazione Guardia Medica Turistica (Comuni di Acceglio, Prazzo, Canosio, Cartignano, San Damiano Macra, Stroppo, Macra, Celle Macra, Elva e Marmora)



2. Media e Alta Valle Stura: attivazione Guardia Medica Turistica (Comuni di Demonte, Aisone, Vinadio, Bersezio, Pietraporzio, Sambuco)



Si rammenta che le prestazioni sono soggette a pagamento da parte degli assistiti (25 Euro per visita / prestazione domiciliare, 15 Euro per visita / prestazione ambulatoriale).

In allegato le locandine dove sono indicate le modalità operative e gli orari delle prestazioni ambulatoriali.