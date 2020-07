Giri in giostra omaggio alle famiglie degli operatori sanitari: il “grazie” del luna park di Paesana a chi ha lottato contro il Covid

Termina domani, martedì 13 luglio, la festa patronale di San Giuseppe, protettore di Borgo Santa Margherita, a Paesana.

L’edizione 2020 si è svolta in forma “ridotta”, per via delle misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19. Tuttavia, un’ordinanza del sindaco Emanuele Vaudano ha reso possibile l’apertura del luna park su piazza (e piazzetta) Piave e via Pratoguglielmo.

Proprio i giostrai hanno deciso di chiudere la cinque giorni di patronale con un “grazie” a quanti, in questi mesi, sono stati in prima linea nella lotta contro il Coronavirus.

Ecco quindi che – domani sera – le attrazioni del luna park offriranno agli operatori sanitari ed alle loro famiglie la possibilità di “girare” gratuitamente sulle giostre: “Basterà presentarsi con un tesserino che attesti la loro professione – spigano i giostrai – e i giri sulle giostre saranno gratuiti”.

Un bel gesto, che ha ricevuto anche il plauso dell’Amministrazione comunale: “Siamo convinti – le parole di Gianfilippo Chiri, consigliere con delega a Turismo, Sport e Tempo libero – che sia doveroso ringraziare coloro che sono stati in prima linea per mesi e che, ancora adesso, lottano per noi, spesso rimanendo magari lontani dalla famiglia per diverso tempo.

Il nostro ringraziamento va anche ai giostrai per la sensibilità dimostrata nell’organizzare questa iniziativa”.