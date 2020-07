Eccellenza: Pro Dronero, è il momento degli "under"

La Pro Dronero sonda il mercato degli "under" per individuare gli innesti adatti a puntellare la rosa di Caridi per il prossimo campionato di Eccellenza.

I draghi, sinora, non hanno lesinato movimenti importanti, su tutti gli arrivi (si tratta di due ritorni) degli attaccanti Atou Niang e Manuele Brino. Alla corte del confermato tecnico anche i classe 2000 Giulio Cavallo (altro attaccante) e Marco Lillaz, difensore esterno ex Cuneo, Savona e Carpi, reduce dall'esperienza con la Virtus Vecomp Verona.

Il ds Mauro Maisa: "Per quanto riguarda i giocatori di esperienza ci riteniamo a posto, ora stiamo valutando dei giovani. Indicativamente ci muoveremo per un portiere, un difensore e un centrocampista, del 2001 o 2002. Per il resto confermeremo l'ossatura dell'organico. Siamo contenti dei giocatori che sono arrivati. Puntiamo molto su Niang, ristabilito dopo i problemi fisici che aveva avuto in passato e Brino. Ci fa piacere il loro ritorno."